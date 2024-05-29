Icardi Fenerbahçeliler'e kötü haberi verdi

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Icardi Fenerbahçeliler'e kötü haberi verdi

Süper Lig'de Galatasaray'ın üst üste kazandığı iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ayrılmayı düşünmediğini belirtirken, gözünü 5. yıldıza dikti.

Trendyol Süper Lig'de; Galatasaray 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti. Ligde attığı 25 gole hem gol kralı olan hem de elde edilen şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Mauro Icardi, kulüp televizyonu GSTV'ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezonun zor geçtiğini vurgulayan Arjantinli yıldız, "Hem gol kralı oldum hem de şampiyonluğa ulaştık. Çok mutluyum. Takıma bir şeyler katmak için buraya geldim. Galatasaray'ın en iyi noktaya gelmesini istiyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz ve her zaman daha iyisini isteyeceğiz." dedi.

31 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlık ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bileğimden sakatlık yaşadım. Yüzde yüzümde değildim. Her zaman takımımın yanında olmak istedim. Defalarca enjeksiyon yapılması, fizyoterapistlerin yanına gitmem ve doktorlara görünmem gerekiyordu."

Takımdan ayrılmayı düşünmediğini de sözlerine ekleyen Mauro Icardi, "Baştan beri istediğimiz hedefe ulaştığımız için çok mutlu oldum. Kısa sürede 5. yıldızımızı da almak istiyoruz. Taraftarın bana ve aileme sevgisi inanılmaz. Sıra dışı. Bu, çok güzel bir his. Sadece İstanbul'da değil her yerde sevgi görüyoruz. Yeni nesilleri sevindirebildiğim için çok mutluyum. Galatasaray için 'Aşkın Olayım' bir sembol oldu. Bu, beni çok mutlu ediyor. Yıllarca bunu yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

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