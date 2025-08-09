Icardi Galatasaray elçiliği yapıyor: 'Dünya tanımalı'

Arjantin’in ünlü kanalı Telefe’de yayınlanan “Por el Mundo” programının İstanbul bölümüne konuk olan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüp hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın İstanbul’un sembolü olduğunu vurgulayan Icardi, “Galatasaray, İstanbul’u temsil ediyor. Bu yüzden bana geleceklerini söylediklerinde onlara Galatasaray Lisesi’ni, Galatasaray Adası’nı, stadyumu ve tesisleri gezmelerini öneriyorum. Galatasaray’ı dünya çapında herkes tanımalı” ifadelerini kullandı.