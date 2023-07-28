Icardi Galatasaray için İstanbul'a geliyor. İniş saati belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray, PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi'ye kavuşmak için saatleri sayıyor.

Icardi, eşi Wanda Nara'nın sağlık problemleri sebebiyle takıma erken katılamamıştı.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından uçaktan fotoğraf paylaştı.

İNİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Mauro Icardi ve ailesi, özel uçakla Buenos Aires’ten havalandı.

Arjantinli yıldızın, saat 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

3 YILLIK İMZA

L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı ifade edildi.

Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı belirtildi.