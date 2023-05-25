Icardi Galatasaray için kararını verdi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray başkanvekili Erden Timur'a Galatasaray'da kalıp kalmayacağını açıkladı.

Icardi Galatasaray için kararını verdi

Editör: Hamza Özalkuş

Sivaspor maçı sonrası iki gün izin yapan Galatasaray, bir yandan MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlarken, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, sarı kırmızılıların başkanvekili Erden Timur ile görüştü.

Galatasaray'da mutlu olan ve her platformda kalmak istediğini dile getiren Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı ekipte kalmak istiyor.

beIN SPORTS'a göre; Galatasaray, Icardi'ye 4.5 milyon Euro maaş vermeyi planlıyor.

Kulubü PSG ile ise 8 milyon Euro bonservis bedeliyle görüşmeler sürdürülüyor.

Galatasaray dışında da talipleri olan Icardi'nin önceliği sarı kırmızılılar olacak.

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