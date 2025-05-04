Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Çok sürpriz bir yere gidebilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? Çok sürpriz bir yere gidebilir

Galatasaray’da sezonu kapatan Icardi’nin takımdan ayrılması bekleniyor. Golcü oyuncunun sürpriz bir ülkeye gitme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Türkiye'den ayrılarak kariyerine Güney Amerika'da devam etmeyi planlıyor. Arjantin merkezli Teleshow'un haberine göre; River Plate ile anılan yıldız futbolcu, Brezilya kulüpleriyle görüşme aşamasında.

Brezilya Serie A ekiplerinden bazılarıyla temasa geçtiği öne sürülen Icardi’nin fiziksel olarak toparlanmak ve yeni bir başlangıç yapmak istediği ifade edildi.

Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla olan bağlarının devam ettiği ancak oyuncunun kulübe eskisi kadar bağlı olmadığı belirtildi.

"GALATASARAY'IN SABRI TÜKENDİ"

Galatasaray'da kulübün ikinci başkanı İbrahim Hatipoğlu’nun, Icardi’nin bir an önce karar vermesini istediği ve sabırlarının tükendiği öğrenildi.

Radyo Mitre’de konuşan gazeteci Juan Etchegoyen, "Galatasaray yönetimi, Icardi'ye artık net bir karar vermesi gerektiğini söyledi. 'Daha fazla beklemeyeceğiz, hemen Türkiye’ye dön' mesajı verildi" ifadelerini kullandı.

Etchegoyen ayrıca, "Son dönemde Icardi’yi transfer dedikodularından ve özel hayatındaki çalkantılardan tanıyoruz. China Suarez ile ilişkisi ve Wanda Nara ile yaşadığı hukuki sorunlar, spor kariyerinin önüne geçti. Bu durum Galatasaraylıları oldukça öfkelendirdi" diyerek durumu özetledi.

Son Haberler
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler