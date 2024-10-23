Galatasaray ilk yarıda farka koştu

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, İsveçli rakibi Elfsborg'u konuk etti. Karşılaşmaya baskıyla başsalan Aslan rakibini yarı sahasına mahkum etti. Sağ ve sol kanattan ataklarla rakibini bunaltan Galatasaray son paslarda başarılı olsa golü çok erken bulabilirdi.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, orta alandan koşu yapan Mertens'e yerden şık bir pas verdi. Taraftarın gol diye ayağa kalktı anda Mertens'in şutu direkte patladı. Dönen topu çok iyi takip eden Icardı gol perdesini açtı.

İlk golden 10 dakika sondra Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Petterson topu yumrukladı. Top ceza sahası dışında Mertens'te kaldı. Mertens, sağ kanatta bulunan Sara'ya yerden pasını verdi. Sara penaltı noktasına ortaladı. Abdülkerim'in muhteşem kafa vuruşunda top direğe ardından da kaleci Pettersson'a çarpıp ağlarla buluştu.

Herkes ilk yarı bu sonuçla bitecek diye tahmin ederken, 44. dakika Sara, orta alanın az ilerisinden ceza sahasına hareketlenen Barış'a harika bir uzun top yolladı. Penaltı noktasının solundan sol ayak üstüyle mükemmel bir vuruş yapan Barış Alper, topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarı 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray-Elfsborg maçı başladı

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