Icardi için flaş Fenerbahçe iddiası. G.Saray şoke olacak

Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalatmak istediği Mauro Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Icardi için flaş Fenerbahçe iddiası. G.Saray şoke olacak

Galatasaray'ın bu sezonki başarısında attığı gollerle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı kırmızılı forlayla 24 maçta 20 gol atan Icardi ile yönetim yeni sözleşme için görüşmelerde önemli aşama kaydetmiş, hatta tarafların prensipte anlaştıkları da bildirilmişti.

Ancak Icardi için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ileri sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre A Spor'da programa çıkan gazeteci Kartal Yiğit, Icardi ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Yiğit, şunları söyledi:

"Burada oyuncunun tercihi de belirleyici olacak. Bu transferin kısa süreçte sonuçlanacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın B planını belirlemesi lazım. Icardi için Fenerbahçe'nin de devreye gireceğini duydum. Ali Koç'un, PSG yöneticileri ile iyi ilişkileri var. Icardi için nabız yoklayacaklar."

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