Icardi için sakatlık açıklaması. Stadı sekerek terk etti

Molde maçında sakatlanan Icardi'nin son durumu belli oldu.

Icardi için sakatlık açıklaması. Stadı sekerek terk etti

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı teknik heyeti ve Sarı Kırmızılıları korkuttu.

Molde maçı sonrası Icardi'nin stadı sekerek terk ettiği görüntülerin ardından ilk açıklama Okan Buruk'tan geldi.

Deneyimli teknik direktör, "Mauro Icardi'de bir sinir sıkışması var, bir darbe aldı. İkinci yarı çıkarken 10-15 dakika sonra çıkar diyorduk, ancak oynamak istediğini söyledi. Sahada olması önemli. Birçok topu tutup servis etti. Net pozisyon ona gelmedi ama oyunun bir parçasıydı. Sahada olması bile bizim için değerli" açıklamasında bulundu.

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