Icardi için sıraya girdiler! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

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Icardi için sıraya girdiler! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi’nin sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Golcü oyuncuya özellikle İspanya ve İtalya’dan çok sayıda takımın talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi UEFA Avrupa Ligi’ndeki Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Tecrübeli oyuncu, son döndemde oynadığı futboldan çok özel hayatı ile gündeme geliyor. Attığı gollerle sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Icardi’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Gelen son haberlere göre golcü oyuncuya çok sayıda takım talip oldu. Icardi’ye talip olan takımlar arasında İtalyan ve İspanyol kulüpleri başı çekiyor. Aralarında Fiorentina, Atalanta, Girona ve Real Sociedad gibi takımların olduğu çok sayıda kulüp Arjantinli oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan daha önce Arjantin devi River Plate’in de Icardi için harekete geçebileceği belirtiliyordu.

Galatasaray’dan ayrılmaya sıcak bakan Icardi’nin kariyerine nerde devam edeceğine karar veremediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine ve özel hayatındaki sorunları çözmeye yoğunlaştığı belirtiliyor. Icardi’nin kariyeri için kararını önümüzdeki haftalarda vereceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Galatasaray’da toplam 87 maça çıkan Arjantinli golü rakip filelere 61 gol attı.

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