Serdar Ali Çelikler, Icardi ile ilgili duygulandıran detayı açıkladı

Galatasaray'ın evinde Sivasspor'u, Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Serdar Ali Çelikler, Arjantinli yıldız hakkında açıklamalarda bulundu:

“ADAM DELİKANLININ KRALI”

"Icardi'nin kafası şöyle iyi, tekniği falan diyorlar. Babanın taş gibi kalbi var. Florya'dan biliyorum. Adama aşıklar. Adam delikanlının kralı. Florya'da herkesin hastası olduğu adam."

“SENİN PRİMİN YATTI MI DİYE SORUYOR”

"Takıma primlerin yattığını söylüyorlar, malzemeciye ve masöre gidip 'Senin primin yattı mı?' diye soruyormuş. Sabah geliyor, herkese selam veriyor, gülüyor. Evden bir şeyler getiriyor, işte 'Bu Arjantin'den bilmem nedir' diyormuş. Çayını hazırlayan hanımefendiye ayrı bir jest yapıyor. Bütün çalışanlar ve bütün futbolcular adamın hastası. Mata ile Icardi, herkesin sevgilisiymiş. Eğlence kültürünün dibinde büyümüş bir adam çalışanlara karşı bu kadar kulüp mütevaziyse işte gerçek yıldız diyoruz."

“OKAN HOCANIN KIRILMA HAREKETİ ODUR”

"Okan hocaya 'Ben Arjantin'e gidiyorum' demişti. Okan hoca, o izni vermeseydi ya da bıdı bıdı yapsaydı Galatasaray'da bugün farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Okan hocanın kırılma hareketi odur. Bu adamı yılda 3 kez Arjantin'e göndereceksin. Disiplin tamam ama o da geldiğinde işini yapacak." ifadelerini kullandı.