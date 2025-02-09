Icardi ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia: İspanyol basını yazdı

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Icardi ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia: İspanyol basını yazdı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi ile ilgili ortalığı karıştıran bir iddia gündeme geldi. Golcü oyuncunun ayrılık ihtimalini İspanyol basını yazdı.

Galatasaray’ın golcüsü Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Son dönemde attığı gollerden çok özel hayatı ile gündeme gelen Arjantinli yıldızın takımdan ayrılma ihtimali olduğu iddia ediliyor.

Daha önce Arjantin devi River Plate’in talip olduğu belirtilen yıldız oyuncu için İspanyol basınında çarpıcı bir haber çıktı. Buna göre İspanya ve İtalya’dan 5 kulüp Arjantinli yıldızla ilgileniyor.

Icardi’ye talip olan takımlar arasında Fiorentina, Atalanta, Real Sociedad, Girona ve Villarreal yer alıyor. Golcü oyuncunun iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa sıcak bakması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Icardi bu sezon sarı kırmızılı forma ile 14 maça çıktı ve 6 gol attı.

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