Icardi ile ilgili şok sözler: Vurdu, yedi... Ben nereye düştüm?

Kaynak: Haber Merkezi
Icardi ile ilgili şok sözler: Vurdu, yedi... Ben nereye düştüm?

İspanyol futbolcu Sergi Gomez, Barcelona alt yapısında beraber oynadığı Mauro Icari ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonu Espanyol'da geçiren defans oyuncusu Sergi Gomez, Barcelona alt yapısı La Masia'da geçirdiği günleri anlattı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile aynı odayı paylaştığını belirten Gomez, Icardi'nin kendisini şoka uğrattığı anları şöyle aktardı:

"La Masia’da aynı evde kalıyorduk. Barcelona’ya ilk geldiğinde kendi elleriyle bir sapan yaptı. Sonra parkta bir güvercini vurdu, ateş yaktı, pişirdi ve gözümün önünde yedi. O an kendi kendime ‘Ben neyin içine düştüm böyle?’ diye düşündüm."

cardi.jpg

Barcelona alt yapısında yetişen Mauro Icardi, 2011'de Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olmuş, Inter ve PSG formaları giydikten sonra Galatasaray'a gelmişti.

Son Haberler
Başkomutanlık Kanunu 104 yaşında: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemeci
Başkomutanlık Kanunu 104 yaşında: Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemeci
Van’da yüzlerce dönüm arazi kül oldu
Van’da yüzlerce dönüm arazi kül oldu
Usta sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti!
Usta sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti!
Skriniar'dan Feyenoord mesajı: 'Zor olacak'
Skriniar'dan Feyenoord mesajı: 'Zor olacak'
Atıklardan sanat şöleni! Çöldeki hazine
Atıklardan sanat şöleni! Çöldeki hazine