Icardi ile ilgili şok sözler: Vurdu, yedi... Ben nereye düştüm?

Geçtiğimiz sezonu Espanyol'da geçiren defans oyuncusu Sergi Gomez, Barcelona alt yapısı La Masia'da geçirdiği günleri anlattı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile aynı odayı paylaştığını belirten Gomez, Icardi'nin kendisini şoka uğrattığı anları şöyle aktardı:

"La Masia’da aynı evde kalıyorduk. Barcelona’ya ilk geldiğinde kendi elleriyle bir sapan yaptı. Sonra parkta bir güvercini vurdu, ateş yaktı, pişirdi ve gözümün önünde yedi. O an kendi kendime ‘Ben neyin içine düştüm böyle?’ diye düşündüm."

Barcelona alt yapısında yetişen Mauro Icardi, 2011'de Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olmuş, Inter ve PSG formaları giydikten sonra Galatasaray'a gelmişti.