Icardi ile Kerem'in ilginç penaltısını Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenlerin gözlerinden yaşlar aktı

Editör: Ufuk Cingöz
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Galibiyeti getiren tek golü 42. dakikada Mauro Icardi attı.
KAÇAN PENALTI GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın 37. dakikada kaçırdığı penaltı gündem oldu.
Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, pasını Icardi'ye attı. Arkadan gelen Icardi, boş kaleye topu dışarı yolladı.
Bu organizasyon sosyal medyada çok konuşuldu.
SAPLA TV SPİKERİ MAÇI ANLATTI
Sapla TV spikeri, İstanbulspor-Galatasaray maçında önce Icardi'nin kaçan penaltısını, ardından attığı golü anlattı.
Bu komik anlar, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.