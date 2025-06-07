Icardi ile Wanda Nara krizi yeniden alevlendi! Milyon Euro'luk skandal

Dün akşam saatlerinde Wanda Nara’nın Instagram üzerinden yaptığı küfürlü paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Nara’nın sert ifadelerine Mauro Icardi’den yanıt gecikmedi. Arjantinli yıldız, yaptığı açıklamada dikkat çekici bir iddiada da bulundu.

VELAYET TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Çiftin boşanmasının ardından çocukların velayeti konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sık sık kamuoyuna yansıyor. İddiaya göre Wanda Nara, çocukların babalarıyla iletişim kurmalarını zorlaştırıyor. Bu gerilimin son halkası, Icardi’nin dün çocuklarını okuldan almasıyla başladı.

OKUL PAYLAŞIMI SONRASI SERT TEPKİ

Icardi’nin çocuklarıyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından, birkaç saat içinde Wanda Nara’dan zehir zemberek bir mesaj geldi. Paylaşımında yalnızca Icardi’yi değil, aynı zamanda Icardi’nin birlikte olduğu China Suarez’i de hedef aldı. Nara’nın ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Wanda Nara, "Bu o... kızın mahvettiği bir başka yeniden buluşma. Kızlarımın her gözyaşı damlasının bedelini ödeyeceksin. O... kız!!! İki ay sonra babalarının kızlarını görebilmesini sağladık ve sen okula mı gidiyorsun? Ve en küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesini engelliyorsun. Kötü insan!!!"

Icardi ise, bu paylaşıma yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bana mı öyle geliyor, yoksa durum tersine dönüyor ve birçoğunun maskeleri düşüyor mu? Haklı olarak karşı taraf biraz sinirli ve benim sosyal ağlarımda yayınlamayacağım saçmalıklar yazıyorlar."

"GELECEKTEKİ EŞİME SAYGI GÖSTER"

"Yeniden bağlanma mı diyorlar? Yeniden bağlanma falan yok çünkü bağ her zaman vardı (bunu ben değil, uzmanlar söylüyor) ve her şey kayıtlarda. Artık bırak şu işleri, Wandixxxxxx, çok kıskanıyorsun, çok kin besliyorsun... Yeni sevgilime, gelecekteki eşime saygı göster...Siz pembe Lamborghini'nin şovunu satın almaya devam edin, ben kızlarımın velayetini almaya gidiyorum!!!! Ve her geçen gün daha da yaklaşıyorum... Tik, tak, tik, tak... Az kaldı Johnny!!!"

"Isabella, koltukta uyuyakaldığı için ikramlara katılmadı. Onu yıl sonu okul gösterisinde izlemeye gittim ve yine biraz üzgündü, çünkü onu alıp götüreceğimi ve annesini bir daha asla göremeyeceğini düşünüyordu. 8 yaşındaki bir çocuk böyle düşünür mü? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beyni yıkanmış mı? Ahhhhh, 8 yaşındaki bir çocuğun psikolojik uzman raporunda, anne tarafının dilini kullanarak yetişkin gibi ve tekrarlayıcı bir dil kullandığı yazdığını da belirtmeyi unutmuşum..."

"ENDİŞEN ÇOCUKLARIN OLSUN KİMİNLE OLACAĞIM DEĞİL"

"Onu dinlenmeye bırakma ve diğer kardeşleriyle birlikte öğle yemeğine gelmeme kararını saygıyla karşıladım, ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim. Yakında her şey yoluna girecek. Anlıyorum ki WN sirki ve palyaçoları reyting alıyor ve bu kadar yalanı bu kadar önemsiyorlar... Tüm bu olaydaki annenin odak noktası Eugenia China Suárez. Hiçbir zaman kızlarını düşünmedi, sadece egosunu, kıskançlıklarını, öfkesini düşündü... Kızlarım bugün ve her zaman partnerimle olacak çünkü bir eski sevgilinin kimle birlikte olmamı istediğiyle ilgili yasaklayan ya da bunu zorunlu kılan bir yasa yok. Hadi Wandixxxxx, bir an önce bırak artık... endişen çocukların olsun, kimle birlikte olacağım değil."

7 MİLYON EURO'LUK HIRSIZLIK SUÇLAMASI

"Telefonuma bakarken, başka bir kanıt buldum... İtalya'da, kişisel hesabına aktarılan 7 milyon Euro'luk hırsızlık açıkça ihbar edildi."