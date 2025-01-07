Icardi ile Wanda Nara yeniden bir araya mı geliyor?

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni bir gelişme yaşandı.

L-Gante ile ayrılan Wanda Nara, Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden sosyal medya hesabına geri yüklemişti.

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Arjantin basınında yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti.

ICARDI WANDA’YI REDDETTİ

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Icardi’nin Wanda Nara’nın bu isteğini reddettiği iddia edildi.

Wanda Nara'nın, ailesini özlediğini dile getirdiği, Icardi'nin ise, "Bunu daha önce düşünmeliydin" yanıtını vererek Wanda’yı reddettiği söylendi.

Haberin devamında, Icardi'nin Wanda karşısında kendisini küçük düşürene kadar birlikte olmak için her şeyi yaptığı ve Arjantinli yıldızın "Geri dönemeyeceğiniz nokta vardır" düşüncesinde olduğu yazıldı.