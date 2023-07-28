Icardi İstanbul'da. Taraftar golcüsüne kavuştu

Galatasaray'ın resmi açıklamayı yaptığı Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Cimbom açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
İSTANBUL'A GELDİ
Mauro Icardi, ailesi ile birlikte İstanbul'a iniş yaptı.
Arjantinli yıldız, pazar günü Rams Park'taki törenle diğer yeni transferlerle birlikte Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak.