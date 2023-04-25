Icardi İtalya'ya geri dönebilir. Talip çıktı

Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye, İtalya Serie A devi Juventus talip oldu. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu uzun zamandır gözlemliyor.

Icardi İtalya'ya geri dönebilir. Talip çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı yıldız oyuncu Icardi, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Sport Italia'da geçen habere göre; Galatasaray'ın golcüsü Icardi, İtalya'ya geri dönebilir. Juventus, Arjantinli yıldız forvete olan takibini sürdürüyor.

GALATASARAY'DA UĞRAŞ VERİYOR
Galatasaray, Arjantinli golcünün bonservisini almak için büyük çaba sarf ediyor.
PSG, Icardi'nin bonservisi için 15 milyon euro istiyor.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, sezon sonunda şampiyonluk yaşarsa Icardi'yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber edecek. Icardi yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanıyor.
Bu paranın 6 milyonunu ödeyen ekip PSG.

PERFORMANSI
Icardi, bu sezon 14 gol ve 8 asistle oynadı.

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