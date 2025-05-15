Icardi, Kayserispor maçına yetişiyor. Tribünler "Aşkın olayım" parçasıyla inleyecek

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlık sürecini tamamlayarak İstanbul’a dönüyor. Arjantin basınının duyurduğu habere göre, 32 yaşındaki golcü, pazar günü oynanacak Bellona Kayserispor maçını tribünden izleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan tek puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu garantileyecek. Taraftarlar, Icardi’nin dönüşüyle “Aşkın Olayım” şarkısını tribünlerde yankılatmaya hazırlanıyor.

Icardi, sakatlık döneminde nişanlısı China Suarez ile Arjantin’de vakit geçirdi. Yıldız futbolcunun Bellona Kayserispor maçının ardından tekrar Arjantin’e döneceği, ancak sezonun son haftasındaki Başakşehir maçında şampiyonluk kutlamalarına katılacağı öğrenildi. Galatasaray taraftarları, deneyimli golcünün dönüşünü büyük bir heyecanla bekliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden Icardi, hücum hattında takımın en önemli silahlarından biri. 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız, sahalara dönüş için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da Icardi’nin tribündeki varlığının takıma moral vereceğini belirttiği kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray, Bellona Kayserispor deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçta galibiyetle taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Icardi’nin dönüşü, şampiyonluk yolunda takıma ekstra motivasyon sağlayacak. Kulübe yakın kaynaklar, Arjantinli yıldızın gelecek sezon tam kapasiteyle sahalarda olacağının sinyallerini veriyor.

Sarı-kırmızılı camia, Icardi’nin liderliğinde yeni zaferlere ulaşmayı umuyor. Taraftarlar, sosyal medyada “Icardi geri dönüyor, şampiyonluk geliyor!” paylaşımlarıyla coşkularını dile getiriyor. Galatasaray, bu kritik maçta taraftar desteğini de arkasına alarak tarihine bir şampiyonluk daha eklemeye kararlı.