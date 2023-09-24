Icardi neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar bir anda üstüne koştu

Editör: Barış Atakan
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Başakşehir deplasmanına çıkan sarı-kırmızılıların gollerini 43. dakikada Ziyech ve 50. dakikada penaltıdan Icardi attı.
Başakşehir'in tek golü 64. dakikada Dubois'ten geldi.
ÇOCUKLARDAN ICARDI'YE BÜYÜK SEVGİ
Sergilediği başarılı performansla taraflı tarafsız takdirleri toplayan Mauro Icardi'ye maç öncesi büyük bir ilgi gösterildi.
Seremoniye çıkmaya hazırlanan Başakşehir'li miniklerin Icardi'yi gördüğü an yaşadığı mutluluk sosyal medyada gündem oldu.
Büyük bir heyecan ve mutluluk yaşayan minikler, Icardi'nin etrafına toplandı.
Çocuklar 30 yaşındaki yıldıza doyasıya sarılırken, elle çak' işareti yapmayı da ihmal etmedi.
Bu görüntüler büyük beğeni topladı.
ICARDI TARİHE GEÇTİ
İlk 11'de başladığı son 12 maçın hepsinde gol atma başarısı gösteren Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın 2011 yılında başardığı istatistiği geride bırakarak Süper Lig tarihine geçerek rekor kırdı.