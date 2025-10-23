Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Bodo Glimt galibiyetinin ardından sevgilisi China Suarez'in fotoğraflarını 'Yemin ediyorum bu yapay zeka değil' diyerek paylaştı. Icardi, bununla geçen günlerde mobbing'e uğrayan Suarez'e destek verdi.



Wanda Nara ile uzun süren birlikteliğini sona erdiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arantinli oyuncu China Sueraz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Zamanlarının büyük bölümünü beraber geçiren çift geçtiğimiz günlerde Suarez'in bir sosyal medya paylaşımı sonrası kötü günler yaşadı.

Suarez'in fotoğrafının altına "Yüzün net görünmüyor" ve "Kusmak istiyorum" gibi ifadelerin bulunduğu birçok olumsuz yorum yapıldı.

China Suarez de kendisine yapılan bu yorumları sosyal medyasında yayınlayarak ifşaladı.



Bu konuda sessiz kalan Mauro Icardi ise sessizliğini Suarez'in Galatasaray formalı fotoğraflarını yayınlayarak bozdu. Golcü oyuncu, fotoğrafın altına 'Yemin ediyorum bu yapay zeka değil' notunu düştü. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.