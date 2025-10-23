Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Bodo Glimt galibiyetinin ardından sevgilisi China Suarez'in fotoğraflarını 'Yemin ediyorum bu yapay zeka değil' diyerek paylaştı. Icardi, bununla geçen günlerde mobbing'e uğrayan Suarez'e destek verdi.

Icardi bunu da yaptı: En pahalı Galatasaray formasını sevgilisi China Suarez’e giydirdiIcardi bunu da yaptı: En pahalı Galatasaray formasını sevgilisi China Suarez’e giydirdiMagazin

Icardi paylaştı, sosyal medya çıldırdı: Yapay zeka değil - Resim : 2


Wanda Nara ile uzun süren birlikteliğini sona erdiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arantinli oyuncu China Sueraz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Icardi paylaştı, sosyal medya çıldırdı: Yapay zeka değil - Resim : 3

Zamanlarının büyük bölümünü beraber geçiren çift geçtiğimiz günlerde Suarez'in bir sosyal medya paylaşımı sonrası kötü günler yaşadı.

Icardi paylaştı, sosyal medya çıldırdı: Yapay zeka değil - Resim : 4

Suarez'in fotoğrafının altına "Yüzün net görünmüyor" ve "Kusmak istiyorum" gibi ifadelerin bulunduğu birçok olumsuz yorum yapıldı.

Icardi paylaştı, sosyal medya çıldırdı: Yapay zeka değil - Resim : 5

China Suarez de kendisine yapılan bu yorumları sosyal medyasında yayınlayarak ifşaladı.

Icardi paylaştı, sosyal medya çıldırdı: Yapay zeka değil - Resim : 6
Bu konuda sessiz kalan Mauro Icardi ise sessizliğini Suarez'in Galatasaray formalı fotoğraflarını yayınlayarak bozdu. Golcü oyuncu, fotoğrafın altına 'Yemin ediyorum bu yapay zeka değil' notunu düştü. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Icardi paylaştı, sosyal medya çıldırdı: Yapay zeka değil - Resim : 7