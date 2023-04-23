Icardi penaltıyı kaçırdı

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
66. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası Icardi topun başına geçti. Mauro Icardi'nin panenka penaltısınnda Batuhan Şen gole izin vermedi. Maçta durum 3-2 devam ediyor.
Mauro Icardı, Karagümrük karşısında penaltıyı kaçırdı.
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
66. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası Icardi topun başına geçti. Mauro Icardi'nin panenka penaltısınnda Batuhan Şen gole izin vermedi. Maçta durum 3-2 devam ediyor.