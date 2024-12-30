Icardi sahalara ne zaman döneceğini açıkladı. Hırsla çalışıyor

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Icardi’nin sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor. Ancak Arjantin’de ameliyat olan yıldız oyuncu sahalara sezon bitmeden dönmek için yoğun bir çalışma içinde.

Türkiye Gazetesi’nden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray’ın sağlık heyetiyle sürekli iletişim hâlinde olan yıldız oyuncu “Sezonu kapatmadım” dedi. Başkent Buenos Aires’te özel bir fizyoterapi merkezinde rehabilitasyon sürecini devam ettiren Icardi, her gün iki üç saat verilen program dâhilinde çalıştığını ifade etti.

“FİNALDE SAHADAYIM”

Icardi, sağlık heyetiyle görüntülü yaptığı görüşmede öngörülenden daha erken sahalara dönmek istediğini söylerken “Mayısta sahalara döneceğim. Bunu taraftarımıza açıkça söyleyebilirsiniz. Onları ve arkadaşlarımı çok özledim. Benim için bu sezon kapanmadı! Sezonun finalinde sahada olacağım. Gollerimle yine şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Bütün çalışmam, hedefim bunu gerçekleştirmek için” ifadelerini kullandı. Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Icardi’nin sözleşmesini dondurma gibi düşüncede olmadıklarını söylemişti.