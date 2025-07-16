Icardi salonda! Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Kaynak: DHA
Icardi salonda! Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden son şampiyon Galatasaray günü çift idmanla tamamdı.

Galatasaray, 2025/26 sezonu hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı oyuncular sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.

Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde pas ve hücum çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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