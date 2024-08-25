Icardi 'seni seviyorum' dedi. Teselliyi onda buldu

Yaşanan onca olaya rağmen çok sevdiği eşi Wanda Nara’yı hala sevdiği bilinen Mauro Icardi teselliyi lüks spor arabalarda buldu.

LÜKS ARABALARA MERAK SARDI

Arjantinli yıldız golcü 12.2 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni arabasını gösterdi.

"SENİ SEVİYORUM"

Icardi paylaşımında "Birlikte mükemmel çiftiz, o dikkatleri üzerine çekiyor ve ben de!" ve “Seni seviyorum” notunu düştü. Icardi’nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.