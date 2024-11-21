Icardi sezon bitmeden sahalara dönebilir mi?

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi, Tottenham maçında ağır bir sakatlık geçirdi. Golcü oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edildi. Yıldız oyuncunun dizindeki ödemin geçmesi sonrası ameliyat olacağı öğrenildi.

Sezonu kapattığı belirtilen Icardi’nin sahalara sezon bitmeden dönme ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Fanatik’te yer alan habere göre, Icardi’nin, Brezilyalı yıldız Neymar’ın operasyonlarını yapan doktor Andreja Milutinovic’le de fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Oyuncunun hasar durumuna göre yapılan ilk planlamada Milutinovic’in, “Seni ligin son 5 maçına yetiştirebiliriz” şeklinde bir güvence verdiği öğrenildi. Galatasaray’ın kulüp doktoru Yener İnce’yle de hemen hemen her gün konuşan Icardi, henüz operasyonla ilgili kesin kararını vermedi.

KIZLARIYLA VAKİT GEÇİRİYOR

Şu sıralarda hem eşi Wanda Nara ile yaşadığı sancılı süreci atlatmak için boşanma kararı alan ve vaktini ülkesinde kızlarıyla birlikte geçiren Mauro Icardi, ameliyat öncesi kafasını toplamaya çalışıyor. Dizdeki ödemin de büyük ölçüde azaldığı ve Arjantinli golcünün kısa süre içerisinde bıçak altına yatacağı öğrenildi. Öte yandan yıldız futbolcu önceki gece sosyal medya hesabından Galatasaray’la yaşadığı şampiyonluk sevinçlerinin videolarını paylaşarak o günleri çok özlediğinin sinyallerini verdi.