Icardi sezon bitmeden sahalara dönecek mi? Kulüp doktoru açıkladı

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Icardi sezon bitmeden sahalara dönecek mi? Kulüp doktoru açıkladı

Galatasaray’da ağır bir sakatlık geçiren Icardi’nin sahalara sezon bitmeden döne ihtimalinin olduğu konuşuluyordu. Kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldızın sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham'la oynanan maçta sakatlanmış ve oyuncunun sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu.

Sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmeyen Icardi için son dönemde çıkan haberlerle birlikte umut ışığı yanmış ve oyuncunun 2024-25 sezonunun son bölümünde forma giyebilme ihtimalinden bahsedilmişti.

Galatasaray Kulüp Doktorü Yener İnce ise Icardi'nin sahalara dönüşüyle ilgili net ifadeler kullandı.

"Icardi'de son durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Yener İnce, "Çaprazı koptu. Her çaprazı kopan futbolcu gibi tedavi oluyor" dedi.

Icardi'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili de konuşan Yener İnce, "Önümüzdeki sezon inşallah" diyerek dedikodulara nokta koydu.

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