Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Göztepe 6. dakikada Efkan Bekiroğlu ile öne geçse de Galatasaray 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İkinci yarının başında oyuna girip ağları havalandıran Icardi, İzmir ekibine ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Opta verilerine göre, Icardi, Galatasaray formasıyla rakip olduğu 23 takımın 22'sine en az bir gol attı. Arjantinli oyuncu yalnız Giresunspor'a gol atamadı.