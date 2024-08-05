Icardi suskunluğunu bozdu

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sezon başı antrenmanlarında moralsiz görülmüştü.

Icardi, Süper Kupa'da 5-0 yenildikleri Beşiktaş maçındaki oyunu nedeniyle de eleştirilmişti.

Mauro Icardi, suskunluğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bozdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25."

Icardi'nin paylaşımına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü kendi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.