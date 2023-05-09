Icardi tarihe geçti

Medipol Başakşehir'e attığı penaltı golü sonrası ligdeki gol sayısını 15'e çıkaran Mauro Icardi, son beş yılın Galatasaray adına en çok gol atan oyuncusu oldu.

Icardi tarihe geçti

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların galibiyet golünü atan Arjantinli Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 15. golüne ulaştı.

SON 5 YILA DAMGASINI VURDU
Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol kaydeden Arjantinli yıldız, son 5 yılda Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusu olmayı da başardı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti. Mauro Icardi'nin Süper Lig'de 15 golünün yanı sıra 7 de asisti bulunuyor.

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