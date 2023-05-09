Icardi tarihe geçti

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların galibiyet golünü atan Arjantinli Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 15. golüne ulaştı.

SON 5 YILA DAMGASINI VURDU

Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol kaydeden Arjantinli yıldız, son 5 yılda Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusu olmayı da başardı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti. Mauro Icardi'nin Süper Lig'de 15 golünün yanı sıra 7 de asisti bulunuyor.