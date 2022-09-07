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Icardi ve eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Mauro Icardi ve hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'dan sarı-kırmızılıları heyecanlandıran paylaşım geldi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:20
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Icardi ve eşi Wanda Nara Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

Icardi ve eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
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Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve transferinde mutlu sona yaklaştığı Mauro Icardi ile hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılıları heyecanlandıran paylaşımlarda bulundu.

ASLAN VE SAAT PAYLAŞIMLARI
Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yaptıkları paylaşımlarda 'Aslan' ve 'saat' detayları dikkat çekti.

 

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3. sınıf
7.09.2022 11:28
Dövmesi haber olan futbolcu. Başka...?  
 
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