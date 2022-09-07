Icardi ve eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve transferinde mutlu sona yaklaştığı Mauro Icardi ile hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılıları heyecanlandıran paylaşımlarda bulundu.
ASLAN VE SAAT PAYLAŞIMLARI
Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yaptıkları paylaşımlarda 'Aslan' ve 'saat' detayları dikkat çekti.
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