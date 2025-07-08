Icardi ve Suarez’in Türkiye yolculuğu krize dönüştü! Eski eş engeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi ve Suarez’in Türkiye yolculuğu krize dönüştü! Eski eş engeli

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi, ünlü oyuncu La China Suarez’in Türkiye’ye geliş süreci, beklenmedik bir ailevi kriz nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Suarez’in eski eşi Benjamín Vicuna’nın son anda çocuklarının yurt dışına çıkış iznini iptal etmesi, çifti zor durumda bıraktı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile birlikte özel jetle İstanbul’a gelmeye hazırlanan Suarez beklenmedik bir engelle karşılaştı. Eski eşi çocuklarının yurt dışına çıkış iznini iptal etti.

640x360.jpg

ESKİ EŞTEN SÜRPRİZ ENGEL

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Suarez, önceki evliliğinden olan çocukları Amancio ve Magnolia’yı da İstanbul’a getirmek istiyordu. Ancak eski eşi Benjamín Vicuna, daha önce verdiği seyahat iznini ani bir kararla geri çekti. Bu gelişme, seyahat planlarının son dakikada değişmesine yol açtı.

0x0-wanda-naranin-ahi-tuttu-icardi-ve-suarez-ayriliyor-mu-1750763129076.webp

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Yaşanan bu gelişme üzerine La China Suarez’in büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Suarez’in, izin iptaline karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği, çocuklarının seyahat özgürlüğünün engellenmesine karşı hukuki süreç başlatacağı konuşuluyor.

3805413-ab2e451ef6c84aaae04c1a992785015f.jpg

ÇOCUKLARI BAKICIYA EMANET ETTİ

İzin engeli nedeniyle çocuklarını Buenos Aires’in Nordelta bölgesindeki evlerinde bakıcıya bırakan Suarez, Mauro Icardi ile birlikte İstanbul’a döndü. Çift, Arjantin’de yaşanan krizin ardından Ezeiza Uluslararası Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

3805413-c9dea5bc149ab0674b813541db3afe46.jpg

BASIN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Yoğun ilgiyle havalimanına gelen ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

gvuqlqpxiaalpaq.jpg

Son Haberler
CHP'li Emir'den Bakan Tunç'a Murat Çalık tepkisi: Sağlığı kötüleşirse sorumlusu sensin
CHP'li Emir'den Bakan Tunç'a Murat Çalık tepkisi
Aslanın öldürülmesi gerekli miydi? veterinerlerden açıklama
Aslanın öldürülmesi gerekli miydi? veterinerlerden açıklama
Kılıçlı yemin metninin yazarı 30 yıl sonra sessizliğini bozdu! Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti...
Kılıçlı yemin metninin yazarı 30 yıl sonra sessizliğini bozdu! Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti...
Kocaelispor'a dev destek
Kocaelispor'a dev destek
Kalp krizine karşı gizli silah: Yer fıstığı!
Kalp krizine karşı gizli silah: Yer fıstığı!