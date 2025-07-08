Icardi ve Suarez’in Türkiye yolculuğu krize dönüştü! Eski eş engeli

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile birlikte özel jetle İstanbul’a gelmeye hazırlanan Suarez beklenmedik bir engelle karşılaştı. Eski eşi çocuklarının yurt dışına çıkış iznini iptal etti.

ESKİ EŞTEN SÜRPRİZ ENGEL

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Suarez, önceki evliliğinden olan çocukları Amancio ve Magnolia’yı da İstanbul’a getirmek istiyordu. Ancak eski eşi Benjamín Vicuna, daha önce verdiği seyahat iznini ani bir kararla geri çekti. Bu gelişme, seyahat planlarının son dakikada değişmesine yol açtı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Yaşanan bu gelişme üzerine La China Suarez’in büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Suarez’in, izin iptaline karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği, çocuklarının seyahat özgürlüğünün engellenmesine karşı hukuki süreç başlatacağı konuşuluyor.

ÇOCUKLARI BAKICIYA EMANET ETTİ

İzin engeli nedeniyle çocuklarını Buenos Aires’in Nordelta bölgesindeki evlerinde bakıcıya bırakan Suarez, Mauro Icardi ile birlikte İstanbul’a döndü. Çift, Arjantin’de yaşanan krizin ardından Ezeiza Uluslararası Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

BASIN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Yoğun ilgiyle havalimanına gelen ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.