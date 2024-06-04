Icardi veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Icardi veda etti

Erden Timur'un ayrılığı sonrası Icardi'den duygusal bir veda mesajı geldi.

Yeni yönetimde devam edip etmeyeceği tartışılan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur son noktayı koydu.

"CAMİA YALNIZ BIRAKTI"

Bir basın toplantısı düzenleyerek kameralar karşısına geçen Timur camia tarafından yalnız bırakıldığını açıklayarak veda etti.

Erden Timur'un vedası sarı-kırmızılılarda büyük bir üzüntü yaşatırken Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den duygusal bir veda mesajı geldi.

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"ASLA YALNIZ DEĞİLDİN"

Icardi söz konusu paylaşımında, "Asla yalnız değildin, hiç yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Fırtınalara birlikte göğüs gerdik, ne kadar güçlü olursa olsun hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun, uğruna hayatını verdiğin kulübe elveda diyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, bunu yaşadığın için gülümse. Eminim ki gelecekte her zamankinden daha güçlü geri döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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