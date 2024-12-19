İcardi Wanda Nara’yı fena rezil etti. Wanda paylaştığına pişman oldu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, kariyerinin yanında sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Mauro Icardi, yeniden gündem oldu. Wanda Nara, boşanma aşamasında olduğu eşi Mauro Icardi ile yaptığı yeni WhatsApp yazışmalarını Instagram hesabından yayınladı.

WANDA VE İCARDİ ARASINDA VELAYET KAVGASI!

Arjantinli golcü kız çocuklarının velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'nde Wanda Nara'ya dava açmıştı. Kızlarının velayetini vermek istemeyen Wanda ise aralarında yaşanan kavgayı sosyal medyadan yayınladı. İşte Wanda Nara'nın yayınladığı mesajlarda geçen konuşmalar...

Wanda Nara: Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun.

Wanda Nara: Beni küçük düşürmek seni mutlu edecekse bu senin sorunun.

Mauro Icardi: Kızlar seni bu numaradan arayacak. Telefon numarası bu. Senin hayatın umurumda değil. Bana başka bir şey gönderme. Güle güle.

Mauro Icardi: Bu gereksiz savaş yüzünden tarzını, aileni, gururunu, her şeyini kaybettin. Seni China Suarez ile karşılaştırdığımda beni çok kızdıran bir şey olduğunu gördüm, kız çok iyi görünüyor ve aptal olan taraf sensin! Her şeyin bir açıklaması yoktur. Yoktur çünkü sen bir kraliçe gibi tepeden bakarak onu kötü durumda bırakacak şeyleri en iyi şekilde yaptın. Bugün tüm güvenilirliğini kaybettin. Sürekli ihtişam ve ilgi istedin, her şeyi kaybettin. Kendine bu cezayı nasıl verdin?

Mauro Icardi: (Gönderdiği fotoğraf sonrası) Bana verdiğin en iyi hediye! Senin de söylediğin gibi en iyisi! Hayatımızın bu trenine sonsuza dek binin! Artık zamanı geldi... Şimdi de kalkıp bizimle akşam yemeği yemek istiyorsun.

Wanda Nara: Yemek ve ziyaret için anlaşmamızı umuyorum.

Mauro Icardi: Saçmalamayı bırak, ne gelmesi? Bizimle akşam yemeği? Anlaşmayı unut... Her şeyi kurtarma trenine bin. Beraber akşam yemeği? Aptal olma... İçinde bulunduğun aptal kabukta sert biri gibi davranmayı kes. Bunun sana hiçbir faydası yok!

Wanda Nara: 6 ay önce çocuklar için harcadığım parayı bana vermeni istiyorum. Ayrıca yemek için de para ödemesi yapmanı istiyorum. Bana ne zaman ameliyat olacağını da söyler misin?

Mauro Icardi: İşini iyi yapabilir misin? Çocukça saçmalıklarını artık bir kenara koyalım mı? Geldiğinde sana anlatacağım. Bana eşlik edecek misin? Acaba ameliyattan önce hayatımızı yeniden düzeltebilir miyiz? Sen de bana eşlik edebilir misin? Her şeyi olması gerektiği gibi yapabilir misin? Hayatlarımızı sonsuza dek yeniden bir araya getirebilir miyiz? Birbirimizle dalga geçmeyi bırakabilir miyiz? Saçmalık? Yoksa erkek arkadaşın sana bulaşıp saçma sapan şeyler gönderene ve sona gelip benim için üzülene kadar beklemeyi mi tercih edersin?

Mauro Icardi: Önceliğimiz bu değil! Önceliğimiz işimizi iyi yapmak. Ayrıca ameliyat yerime henüz karar verilmedi. Eğer organize olursak ve işleri iyi yaparsak birlikte karar verebiliriz. Bana yardımcı olmanı isterim. Özellikle iyileşme sürecim çok zor olacak. Yanımda olmanı, bana güç, cesaret vermeni istiyorum. Hayatlarımızı herkesin iyiliği için yeniden inşa etmek ister misin? Çok fazla sevgi ve özveriyle... Aramızda çok fazla sevgi var. Çünkü seni ne kadar sevdiğimi biliyorum ve sen her zaman bana benim seni sevdiğimden daha çok sevdiğini söylüyorsun. Ortaya adanmışlık koymalıyız. Benden çok sen bunu yapmalısın... Bir süredir tek başıma bunu yapıp, tek başıma kürek çekiyorum.

Mauro Icardi: Yapmak, sahip olmak ve her şeyi daha iyiye doğru değiştirmek için binlerce nedenimiz var. Sadece 1 kötü nedenimiz var ve bu çok içler acısı, utanç verici, iğrenç... Bu çizgide devam etmek... Birbirimizi mahvetmeyelim! Bunu ne sen ne de kendim için istemiyorum.

Wanda Nara: Huzuru özlüyordum. Bugün hiçbir şeyim yok ama huzurum var, kimse bana kötü davranmıyor.

Mauro Icardi: Olacak, yapacağız! Her şeye sahip olacağız!

Wanda Nara: Hayır, zaten denedik. Bu kadar.

Mauro Icardi: Hiç denemedin. Bana karşı hep saçma sapan konuşuyorsun. Zaten her konuda dibe vurduk. Bugün başka bir taraftan, daha iyi şeylerle, dünyadaki tüm barışı alarak başlayabiliriz. Bize bu fırsatı ver! Her şeyi daha iyi yapmak ve her şeye doğru bir şekilde başlamak için dünya kadar zamanımız var. Birbirimize vereceğimiz sevgiyle güzel şeyler oluşacak... Ameliyatımda bana eşlik etmenizi istiyorum ki uzun bir zaman tüm sevgiye ihtiyacım var. Daha önce kurmadığımız bağlar kuracağız, daha önce yapmadığımız güzel şeylere sahip olacağız ve bunların hepsi beklediğimizden daha iyi olacak. Geçmişte yaşadığımız her şey. Beni dinle, seni gerçekten seven birinin sana öğüt vermesine izin ver!

Mauro Icardi: Günaydın! Okuyup okumadığını, bu durum hakkında düşünüp düşünmediğini, anılarımıza, çocuklarımızın anısına bakıp bakmadığını, her şeyi gözden geçirdiğini öğrenmek istedim... Eve gelin, biraz konuşalım. Birbirimize bakalım ve tüm bunları çözelim. Çünkü elimizde çok şey var. Her şeyi doğru yapmak için zamanımız var!

Wanda Nara: Çocuklarımı elimden almakla tehdit ettiğini hatırlatmak istiyorum. Bu da artık seninle konuşacak hiçbir şeyimin kalmamasına neden oluyor. Onlarla 6 ay geçirdim.

Mauro Icardi: Kimse seni tehdit etmedi.

Wanda Nara: Sen ya da Maxi Lopez olmadan 6 ay...

Mauro Icardi: Kimse senin için kötü bir şey istemiyor.

Wanda Nara: Bu seni benden daha iyi ya da kötü yapmaz. Her gün konuşuyoruz.

Mauro Icardi: Her şeyi iyi yapmayı ve bu savaşı sonsuza dek durdurmak istiyorum.

Mauro Icardi: Sana binlerce kez söyledim, bütün o insanlardan uzak dur. Ben bunu her söylediğimde benimle kavga ettin. Bugün o ortamda sadece kız arkadaş olmakla kalmadın... Ancak söylediğim her şey başına geldi, hep söylemiştim. Maxi'nin senden nefret eden biri olduğunu, erkek arkadaşının açlıktan ölmek üzere olduğunu... Ona ilgi göstermezsen sonu diğer herkes gibi çukura düşmek olacak. Kendisini seninle pazarlıyor ve sen ona şöhret veriyorsun. Herkes seni kullanıyor, kendini satıyorsun... Ve sen, senin için her şeyi göze alan insanla, kızlarının babasıyla kavga ediyorsun... Sana her zaman söylediğim şey buydu...

Mauro Icardi: Seni şöhret için de para için de sevmiyorum. Seni seviyorum çünkü bu gerçek olan şey. Huzura, mutluluğa sahip olmak yerine koca bir hiçi seçtin! Sana yakışmayan işlere bulaştın. Daha önce de söylemiştim, sahnenin arkasında duran bir anneye benziyorsun. Nasıl utanmıyorsun anlamıyorum? Paylaştığın fotoğraflar... Nasıl bu kadar alçalabildiğini aklım almıyor... Her zaman bu kadar canlı olan bir kadının hayatta nasıl bu kadar dağınık yürüyebildiğini anlamlandıramıyorum. Açıklanabilir bir durum değil. Sen çölde kaybolmuş bir penguensin! En kötüsü ve beni en çok rahatsız eden şey bunu söylüyor olmak... Sinirlerini bozuyor ama her konuda haklı olduğumu biliyorsun.

Wanda Nara: Tamam, anlıyorum. Ancak her şeyi yanlış düşünüyorsun.

Mauro Icardi: Hayır, kusura bakma ama tüm dünya beni destekliyor. Sana daha önce söylediklerime rağmen mesajlaşmalarınız, aramalarınız ve bana yazdıkların ortada... Yanılmış biri değilim... Ayrılıktan 15 gün sonra fotoğraflar paylaştınız, hayat kurdunuz. Ben de pek yanılmış sayılmam.