Icardi yeni aşkını açıkladı: Wanda Nara'ya resti çekti

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mauro Icardi eski eşi Wanda Nara ile olan ayrılığının ardından China Suarez ile adı aşk iddialarına karışmıştı.

Icardi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları doğruladı. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Icardi fotoğrafının altına "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" diyerek aşkını ilan etti.

Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisini bitirip, Icardi ile eski fotoğraflarını tekrar paylaşması herkesi şaşırtmıştı. Bu olayın ardından Icardi, yeni sevgilisiyle olan fotoğraflarını da kamuoyuna sundu.

ÇOCUKLARIYLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Icardi'nin yeni sevgilisi olarak adı geçen China Suarez, Arjantinli oyuncunun çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarında yer aldı. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ICARDI'DEN DİKKAT ÇEKEN WANDA NARA AÇIKLAMASI

Icardi, yeni sevgilisini paylaştıktan kısa bir süre sonra açıklamalarda bulundu.

Icardi, "Kızlarımla ilgili konuları ifşa etmek asla tarzım olmadı ama onların annesinin yalanlarına karşı sessiz kalamam. Beni evimden sahte şiddet suçlamalarıyla dışladılar. Bir cumartesi sabahı, diz ameliyatıma saatler kala, başka bir sahte suçlama ile tekrar evden uzaklaştırıldım. 13 Aralık'ta kızlarımı bana teslim etmeleri gerekiyordu ama anneleri Avrupa'da 'erkek arkadaşı' ile tatildeydi ve telefonlarımı 17 Aralık'a kadar açmadı. Bu kişiyle üç yıldır ilişkisi olduğunu canlı yayında açıkladılar. Ama o sırada benimle evliydi ve bana ve kızlarıma bu kişinin sadece bir arkadaş olduğunu yemin etmişti..." diye konuştu.

"CİNSEL HAYATI GÜNDEM OLDUĞUNDA..."

"Ben asla kızlarıma anneleri hakkında kötü şeyler söylemem" diyen Icardi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Onlara, annelerinin üç yıl boyunca sevgilisi olan ve sonra 'erkek arkadaşı' olarak tanıttığı kişi yüzünden ailemizin dağıldığını anlatmam. Bu ilişki yüzünden kızlarım Türkiye'de okula giderken, iki yıl Arjantin'de yaşamak zorunda kaldı. Hanımefendi beni halk önünde küçük düşürmeye çalışıyor ama ben, ailemi korumak için verdiğim mücadeleden gurur duyuyorum, tıpkı kızlarımın zaman zaman talep ettiği gibi. Onun beni küçük düşürme çabası, çocuklarına verdiği zararı göz ardı ediyor. Çocuklar, annelerinin, babalarının ya da üvey babalarının cinsel hayatı viral olduğunda, arkadaşlarına utanarak bakmak zorunda kalıyor. Ama bu savaş, onun için çocuklarından daha önemli gibi görünüyor."

"Ruhumda derin bir acı hissediyorum çünkü kızlarım anneleri tarafından psikolojik olarak manipüle ediliyor... Fakat adalete güveniyorum" diyen Icardi'nin bu açıklamaları gündeme damga vurdu.