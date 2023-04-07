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Icardi'den flaş açıklama. Kalacak mı gidecek mi? Kararını yönetime bildirdi

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:26
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Icardi yönetime kararını bildirdi

Icardi'den flaş açıklama. Kalacak mı gidecek mi? Kararını yönetime bildirdi
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Galatasaray'ın sezon başından Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, Arjantin basınına konuştu.

PSG ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Icardi'ye İtalya'dan teklif olduğu, Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği belirtiliyordu.

Icardi, Arjantin TNT Sports'a yaptığı açıklamada transferi konusundaki kararını da anlattı.

Golcü futbolcu, şunları söyledi:

"Türkiye'de çok mutluyum. İstanbul'da yaşamaktan da.  Paris'te, Milano'da yaşadım ama bana gösterilen ilgi bu kadar fazla olmamıştı. 

Paris'te dünyanın en iyi oyuncularıyla beraberdim ama Galatasaray'daki kıvılcımı görmedim. 

İstanbul'da çok mutlu olduğumu, Galatasaray'da kalmak istediğimi kulübün yöneticilerine de ilettim. 

Galatasaray'da kalarak yola devam etmeyi çok istiyorum ama bu sadece bana bağlı bir durum da değil." 

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