Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi’nin sözleşmesi bu sezon sona erecek.

2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain’den kiralanan Arjantinli oyuncunun, bir sonraki sezon bonservisiyle birlikte transfer edilmişti.

Yeni bir anlaşma sağlanamazsa Ocak ayından itibaren Icardi’nin başka takımlarla görüşme yapabilme hakkı doğacak.

Sabah Gazetesi’nden Mehmet Özcan’ın haberine göre, 32 yaşındaki golcü oyuncu takımda kalmak istiyor.

Yönetim ise sakatlık dönüşü henüz eski formuna kavuşmayan Mauro Icardi’yle ilgili kararını vermedi.

İç transferde Barış Alper ve teknik direktör Okan Buruk'la görüşmeler yapan sarı kırmızılı yetkililerden henüz Icardi ile geleceği üzerine konuşan olmadı. Icardi’nin devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre karar verileceği belirtildi.

Süper Lig’deki 7 maçta attığı 5 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada olan Icardi’nin, Beşiktaş derbisi öncesinde yedek oyuncularla ısınmaması spekülasyonlara neden olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise “Mauro Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor” diyerek iddiaları yalanlamıştı.