Icardi'den China Suarez'e aşk dolu teşekkür

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından Galatasaray formasıyla Karagümrük karşısına çıkan ve bir gol atan Icardi sevgilisi China Suarez'e sosyal medya hesabından aşk dolu bir teşekkür metni yayınladı.

KARŞILIKLI AŞK VE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Maçın ardından China Suarez "Seninle gurur duyuyorum. seni küçük düşürmek istediler, dibe çekmek istediler. ama başaramadılar, işte buradasın. seni bütün kalbimle seviyorum." demişti.

Icardi ise "Bugün sana sadece sevgilin olarak değil, hayatımın en zor dönemlerinden birini seninle yaşamış bir adam olarak seslenmek istiyorum. Bu lanet sakatlık beni sahalardan uzaklaştırdığında, her ne kadar belli etmesem de, beni korkularımla, hayal kırıklıklarımla ve en uzun gecelerimle baş başa bıraktı. Ama sen oradaydın… dimdik, koşulsuz, en çok acı çektiğim anlarda bile bana güç veriyordun.

Sadece fiziksel olarak değil; ruhumu, kalbimi de iyileştirdin. Acı dolu, emek ve çaba gerektiren her seansta yanımdaydın… Ve ben aylarca futboldan uzak kalacağım için karanlıklar görürken, sen her zaman bana hâlâ bir ışığın bizi beklediğini hatırlatıyordun. O ışığı bugün birlikte paylaşıyoruz. Tadını çıkarıyoruz ve sevgiyle dolduruyoruz.

Geriye baktığımda sakatlığı değil, o zamanlarda birlikte öğrendiklerimizi özlüyorum. Gerçek aşkın sadece kolay günlerde değil, savaşlarda, sabırda, her şeye rağmen bırakılmayan ellerde ortaya çıktığını öğrendim.

Bugün, sahalara daha güçlü dönmenin hayalini kurarken, birlikte yaşayacağımız her şeyin hayalini de kuruyorum. Geleceğin bize gülümseyeceğini biliyorum çünkü biz onu birlikte, adım adım, buraya getiren o sevgi ve inançla inşa edeceğiz.

Yanımda olduğun, sığınağım olduğun ve düşmemek için sebebim olduğun için teşekkür ederim. Kariyerimin en kötü zamanında bu kadar yakınsam, elimden tutarak geçeceğimiz güzel anları düşünemiyorum bile.

Seni seviyorum." yazılı bir mesaj paylaştı.