Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Takımdaki geleceğine dair belirsizliğin devam etmesi ve çıkan spekülasyonlara yönelik imalı bir mesaj paylaşan Icardi şu ifadeleri kullandı:

"Mikrofonu otoriteyle karıştırıyorlar, çünkü bilgi olmadığında, fikir uyduruyorlar. Bu kibir değil... Şey, birazcık öyle! Çünkü beni rahatsız etmiyorlar, sadece doğruluyorlar. Gerçeklere bakıyorum ve özellikle de onları ortaya koymayı seviyorum, çünkü ortaya koyduğumda, kendi kendilerini açıklıyorlar."