Icardi'den derbide Okan Buruk'a tavır

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Galatasaray maça Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'le başladı.
İlk 11'de yer almayan Mauro Icardi, maç öncesinde yedek oyuncular birlikte ısınmaya çıkmadı.
Sosyal medya hesabından ısınan yedek futbolcuların fotoğrafını paylaşan Sabah Gazetesi Muhabiri Mehmet Özcan, "Liverpool maçından sonra Beşiktaş derbisinde de ilk 11’e alınmayan Mauro Icardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmayı tercih etmedi" dedi.
Liverpool maçından sonra Beşiktaş derbisinde de ilk 11’e alınmayan Mauro İcardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmayı tercih etmedi. pic.twitter.com/aJNtzlpAL2— Mehmet Özcan (@memetozcan) October 4, 2025
Liverpool maçına yedek başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Icardi'nin, karşılaşma sonrasındaki tavırları gündem olmuştu.
Galatasaraylı futbolcular galibiyeti kutlarken Arjantinli golcü, takım arkadaşlarını kenardan izlemişti.
