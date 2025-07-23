Icardi'den flaş paylaşım! Fotoğraflı yanıt

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen yıldız oyuncu kendisinden nefret edenlerin beklentilerini boşa çıkaracağını belirtti.

Icardi, "7 ay futboldan uzak kaldıktan sonra benden nefret edenlerin beklentisi böyle. Bu da gerçekler." üst üste iki fotoğraf paylaştı.

Galatasaraylı taraftarları da yaptığı bu gönderme üzerine Icardi'ye sosyal medyadan destek verdi.