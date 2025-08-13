Icardi'den Kerem sorusuna flaş yanıt! Kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, sağlık durumu, yeni sezondan beklentileri ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin röportajında öne çıkanlar şöyle:

SABIRSIZLANIYORUM: 1 aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede ilk maçıma çıkmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Yüksek seviyede mücadele etmek, tekrar şampiyon olmak istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk, her şeyden önce bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum ve çalışıyorum.

DRİES VE NANDO ÇOK ÖZLENECEK: Atmosfer olarak Dries ve Nando çok özlenecek, önemli karakterlerdi, seviyorduk. Karizma sahibi yeni oyuncularımız da geliyor. Büyük bir aileyiz. Futbolun ötesinde dostluğumuz da var. Şampiyonlukları getiren de bu oldu aslında. Her gün beraber olduğumuz için bu aile ortamı başarı için en önemli şey.

GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİRİYDİ: Kerem... Futbol bu. Olur mu olmaz mı? Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli biriydi. Galatasaray ile birlikte büyüdü. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli biri, seviyorum. Beraber geçirdiğimiz zaman kıymetliydi. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir.

GEÇMİŞE GURURLA BAKIYORUM: 3 yıl önce geldiğimde bu benim için yeni bir meydan okumaydı. Şimdi geçmişe gururla bakıyorum, kulübe, insanlara, taraftarlara, çocuklara. Onlarla farklı bir bağ kurdum. Galatasaray aşkları arttı. Gurur duyuyorum, bana zevk veren bir şey bu. Benim için de gol atıp şampiyonluklar kazandırmam geri ödemem gereken bir borç...

AMAÇ 4. ŞAMPİYONLUK: Kulübün amacı kazanmaya devam etmek, 4. kez şampiyon olmak. Geldiğimden beri tek hedefimiz şampiyonluktu, Türkiye'nin en iyisi olmaktı, başardık. Şampiyonlar Ligi'nde en ileriye gideceğiz. Yeni formatta evde 4 maçımız olacak. Buraya gelecek takımlar ne kadar özel bir deneyim yaşayacaklarını biliyorlar. Bize yardımcı olacaktır bu. Her oyuncu en ileriye gitmek, kazanmak ister. Buna odaklanacağız. Maç maç gideceğiz.

BERABER ÇOK KEYİF ALACAĞIZ: Maalesef geçen sene Osimhen'le beraber az sayıda maç oynadık, çok keyifliydi o maçlar. Tüm yıl keyfini çıkaramadık. Bu sene de devam etmek istiyoruz. Antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve mücadele eden birçok oyuncu var. Hepimiz birlikte mücadele ederek kazanacağız. Victor geçen sene gol kralı oldu. Beraber çok keyif alacağımızdan eminim.