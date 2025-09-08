Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, bir taraftarın sosyal medyada yaptığı kilo eleştirisine yanıt verdi.

Sakatlık sonrası geri dönüşünde kiloları yüzünden eleştirilerin odağında olan Mauro Icardi, açıklamada bulundu.

Yıldız futbolcu, bir taraftarın Instagram üzerinden yaptığı kilo yorumuna karşılık verdi.

Yıldız oyuncu, “En son 77 kilo olduğumda zannediyorum 14 yaşındaydım. Saf olmayın, benim için kaygılandığınız için teşekkür ederim. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo önemli değil, son 3 sezondur gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmediniz. Nefret edenlere selam iletin!” sözlerini kullandı.

Bu sezon 3 karşılaşmada 50 dakika görev alan Mauro Icardi, 2 gol kaydetti.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'da çıktığı 90 müsabakada 63 gol atarken 22 asist yaptı.

