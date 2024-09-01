Icardi'den kötü haber. Galatasaray yıkıldı

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır."

Icardi'nin 4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Arjantinli golcü 22 Eylül'deki Fenerbahçe maçında da forma giyemeyecek.