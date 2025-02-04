Icardi’den Mourinho’ya olay yanıt: Ağlayan biri

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Icardi’den Mourinho’ya olay yanıt: Ağlayan biri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sosyal medya hesabından Gaziantep FK-Galatasaray maçından bir pozisyonu paylaştı.

Portekizli teknik adam, sarı kırmızılıların savunmacısı Davinson Sanchez’in bir pozisyonunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

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ICARDI’DEN OLAY YANIT

Mourinho’nun Galatasaray maçına ilişkin paylaşımına ilk yanıt ise Icardi’den geldi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli golcü, Instagram hesabından üst üste paylaşımlar yaptı. Golcü oyuncunun özellikle “Ağlayan biri” paylaşımı dikkat çekerken, Mourinho’nun hentbol göndermeli paylaşımına Fenerbahçe’nin bir pozisyonu ile yanıt verdi.

İşte Icardi’den üst üste gelen paylaşımlar:

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