Icardi’den Mourinho’ya ortalığı karıştıracak gönderme! Kahkahalara boğuldu

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Icardi’den Mourinho’ya ortalığı karıştıracak gönderme! Kahkahalara boğuldu

Galatasaray’da sezonu kapatan golcü oyuncu Icardi’den derbi sonrası olay paylaşım geldi. Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho’ya gönderme yapan Arjantinli golcü kahkahalara boğuldu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı anlar gündem oldu.

Bu anlara ait görüntü sosyal medyada büyük ses getirirken Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi de yaşananlara kayıtsız kalmadı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız, Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı anları bir notla paylaştı.

Icardi'nin paylaşımına düştüğü notta, "Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar." ifadeleri yer aldı. Deneyimli golcü paylaşımına ayrıca kahkaha atan emojiler ekledi.

Paylaşımları sadece bu anla sınırlı kalmayan Icardi, aslan fotoğrafı ve şampiyonluk kutlamalarından bir karesini de hikayesine ekledi.

İşte Icardi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

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