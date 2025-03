Icardi'den paylaşımlar "Çok uzun sürmeyecek"

Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerginlik büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin çocuklarını okuldan almak istemesiyle büyük bir olay yaşanmıştı.

KIZLARI İÇİN PAYLAŞIMLAR

Icardi'nin olayın ardından kızları hakkında paylaşımlar yaptı. "Onlar yalanlar uydurmaya ve onları manipüle etmeye devam ederken, biz anlarımızın tadını çıkaramadan, sarılmadan, öpüşmeden devam ediyoruz. Çok uzun sürmeyecek prenseslerim ve her şey yerli yerine oturacak. Sizi seviyorum ve özlüyorum."

"Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa bile, ışığın her zaman geri döneceğini unutmayın. Kalplerimizde taşıdığımız neşeyi ve bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yeniden birbirimize sarılacak, korkusuzca gülecek ve hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmaktan asla vazgeçmeyin, çünkü bu aşk her türlü fırtınadan daha güçlüdür. Her zaman sizin yanınızda olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında, yine birlikte gülümseyeceğiz. Babacığım."