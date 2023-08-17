Icardi'den sezon sonu açıklaması

Galatasaray ile SIXT arasında yeni sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. Paris Saint Germain'den bonservisi alınan Mauro Icardi ve takım kaptanı Fernando Muslera, düzenlenen imza töreninde önemli sözler söyledi.

Icardi'den sezon sonu açıklaması

Editör: Fatma Demirkaya

Kaptan Fermando Muslera, Galatasaray'ın SIXT ile yaptığı anlaşmayla ilgili olarak, "Bizim için çok büyük bir gurur. Göğsümüzde Galatasaray logosunun altında SIXT markası uzun yıllardır var, çok teşekkür ediyoruz. Onları her zaman arkamızda hissediyoruz" dedi.

Mauro Icardi ise, "Formayı geçen sene kiralık olarak giydim. Artık bu ailenin bir parçasıyım. Önümüzdeki yıllarda da bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

"UMUYORUM..."
Sözlerine devam eden Arjantinli yıldız, "Başkanıma ve sponsora teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için gururluyum. İlk senemde şampiyon olduk. Umuyorum önümüzdeki senelerde de başarılarımız devam edecek" diye konuştu.

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