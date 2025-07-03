Icardi'den şok talep: Geri dönmüyor

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Icardi'den şok talep: Geri dönmüyor

Çocuklarının velayeti için Wanda Nara ile mahkemelik olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın sezon öncesi kampına izin alarak geç katılacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın sansasyonel yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olamaya devam ediyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü kaçıran ve ülkesi Arjantin'de tedavi sürecini geçiren Icardi'nin sarı kırmızılıların sezon öncesi kampına da mazeret sunarak geç katılacağı öğrenildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre eski eşi Wanda Nara ile çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik olan 32 yaşındaki yıldızın Galatasaray yönetiminden izin istediği belirtildi.

Sarı kırmızılıların da Arjantinli yıldıza izin verildiği, Icardi'nin yeni sezon hazırlıklarına 2 hafta geç katılacağı öğrenildi.

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