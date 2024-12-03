Icardi'den Wanda Nara için olay olacak sözler: Bana Yıllarca…

Icardi, Arjantin basınından LAM'a flaş açıklamalar yaptı. Wanda Nara hakkında dikkat çeken suçlamalarda bulunan Icardi, artık önceliğinin kızları ve Galatasaray olduğunu belirtti.

"BANA YILLARCA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

İşte Icardi'nin açıklamalarından satır başları:

"Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı. Ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi".

“BENİMLE AYNI TAKIMINDA OYNAYAN OYUNCULARA YAZDI”

Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı. Instagram'da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı. Örneğin, sahip olmak istediğimiz çocuğun yumurtasıyla ilgili paylaşımı yaptığında bu Wanda'ydı...

Bu arada ben hala kızlara bakıyordum ve o da L-Gante ile ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. China'nın ya da onun olduğu hiçbir etkinliğe gitmediğim için psikolojik şiddet, kötü kararlar alacaktım. China ile ilgilenmiyordum.

“HER ŞEYİ MAHKEMEYE SUNDUM”

Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var. Her şeyi mahkemeye sundum.

Medyada bana şiddet uyguladı. Ben asla ona elimi bile sürmedim, şiddet uygulamadım. Eve girdiğinde bunu kendisi de söyledi.

Paylaşımlarında benimle alenen alay etti. En kötüsü de Arjantin'den döndükten sonra bir hafta boyunca telefonumla uğraştı. Bunu mahkemeye de sundum. İş arkadaşlarıma mesajlar yazmak için kullandı. İş yerinde benimle alay etti. Burada, Türkiye'de ve İtalya'da sunduğum dosyada kanıtlarım var.

Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız.

“BANKA HESAPLARIMA ERİŞİMİNİ KESTİM”

Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim.

Benim önceliğim kızlarım ve bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara geri dönmek."