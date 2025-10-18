Icardi’den olaylı bir şekilde ayrılan Wanda Nara rapçi L- Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı. L-Gante ile de yollarını ayıran Wanda Nara Martin Migueles ile yeni bir aşka yelken açtı. Yıldız futbolcu Nara’nın yeni sevgilisinden şikayetçi oldu.

L- Gante ile evleneceği söylenen Wanda Nara bir dargın bir barışık aşk yaşarken, çift ayrılma kararı aldı. Wanda Nara ayrılığın ardından kısa bir süre sonra M harfi ile yaptığı paylaşımı Arjantin basınına damga vurdu. Nara’nın paylaşımının ardından M harfinin Martin Migueles olduğu gündeme bomba gibi düştü.

NARA YENİ SEVGİLİSİNİ KALP EMOJİSİ İLE PAYLAŞTI

Nara yeni sevgilisi Martin ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisi ile paylaştı. Böylece Nara kalp emojili paylaşımıyla aşkını tüm dünyaya ilan etti.

ICARDI SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Martin Migueles'e karşı Arjantin'de aile mahkemesine başvurdu. İddialara göre Icardi, Migueles'in 10 yaşındaki kızına uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürdü ve mahkemeden acil önlem talep etti. "Bir yabancı tarafından dokunulmamasını talep etmeniz için yalvarıyorum" diyen Icardi'nin sözleri dünya basında da büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Icardi, Nara'nın yeni sevgilisinin, sosyal medyada paylaşılan bir videoda kızlarından birine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürdü.

“KIZLARIM UYGUN OLMAYAN BİR HAYATLA KARŞI KARŞIYA”

Icardi'nin mahkemeye gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı: "Kızlarım Francesca ve Isabella, 10 ve 8 yaşlarında, yaşlarına uygun olmayan bir hayatla karşı karşıya. Medyanın ve sokaktaki insanların tacizine maruz kalıyorlar. Onların güvenliği ve sağlıklı bir çocukluk yaşamaları için diplomatik ve hukuki mücadelemi sürdürüyorum."

UYUYAN KIZIMA DOKUNDU

Futbolcu, devamında, Nara'nın sosyal medyada paylaştığı bir videoya dikkat çekerek, "Videoda kızım uyurken yeni sevgilisi tarafından dokunulduğu görülüyor. Bu kişi, geçmişte şüpheli ilişkilerle gündeme gelmiş biri" dedi.

“ÇOCUK İSTİSMARLARININ ÇOĞU AİLE İÇİNDE MEYDANA GELİYOR”

Çocuklarının korunmasının ön planda olduğunu söyleyen Icardi "Hiç şüphe yok ki bu, Nara'nın yakın zamanda edindiği başka bir erkek arkadaş. Kızım uyurken bir yabancı tarafından dokunulması kabul edilemez. Çocuk istismarlarının çoğu aile içinde meydana geliyor. Babası olarak, böyle bir davranışın normalleştirilmesinden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

ACİL ÖNLEM İSTEDİ

Ünlü futbolcu mahkemeye yaptığı başvuruda "Kızımın istismar edildiğini söylemiyorum. Ancak bir yabancı tarafından dokunulmamasını talep ediyorum. Kızım uyuduğu için dokunmayı kabul etme veya reddetme şansı bile yoktu."

Icardi, bu açıklamalarla birlikte mahkemeden acil önlem alınmasını talep etti.